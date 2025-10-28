Мишустин поручил поработать над спросом на отечественную радиоэлектронику

Премьер-министр подчеркнул, что электронная промышленность является стратегической отраслью, которая имеет очень важное значение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость поработать над спросом на российские изделия в сфере электроники.

"Очень серьезно поработать со спросом. Спрос на сегодняшний день - это тоже очень сложная отраслевая задача", - отметил глава кабмина на совещании о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности.

Мишустин подчеркнул, что электронная промышленность является стратегической отраслью, которая "имеет очень важное значение для укрепления промышленного, технологического суверенитета страны".

Как указал премьер, принятые президентом и правительством меры в условиях санкций оказывают поддержку отрасли. "Прежде всего наши основные инструменты - субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции. Также надо сказать о программах Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы", - заметил глава кабмина.

На развитие отрасли за 5-летний период было направлено более полутриллиона рублей, напомнил Мишустин, добавив, что проектом федерального бюджета на ближайшие 3 года предусмотрено еще свыше 250 млрд рублей.

Президентом поставлена задача по увеличению в течение следующих 5 лет доли электронной продукции отечественных предприятий на внутреннем рынке до 70%, обратил внимание премьер. "По итогам прошлого года, напомню, она составила уже порядка 53%", - привел данные Мишустин.

"Чтобы достичь обозначенной цели, необходимо сосредоточить наши усилия на развитии прорывных технологий и инфраструктуры для изготовления широкой номенклатуры радиоэлектронных изделий", - резюмировал глава кабмина.