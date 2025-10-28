"Домклик": машино-места подорожали в мегаполисах РФ на 35,4% за год

Наиболее высокие цены отмечены в Москве: 15 тыс. рублей за аренду и 1,9 млн рублей - за покупку

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость парковочных мест в городах-миллионниках России выросла за год на 35,4%, что может свидетельствовать о сохраняющемся спросе на них. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Сбербанка "Домклик".

"Несмотря на сильный рост предложения парковочных мест, цены на их покупку также значительно выросли - на 35,4% за последний год, что может свидетельствовать о сохраняющемся спросе на данный вид недвижимости. Другие категории (гаражи, многоуровневые паркинги и так далее. - прим. ТАСС) выросли скромнее - годовой рост составил чуть более 11%", - отмечается в материалах.

На начало октября средняя стоимость аренды машино-места в мегаполисах составляла 8 тыс. рублей в месяц, цена покупки - 1,2 млн рублей. Наиболее высокие цены отмечены в Москве: 15 тыс. рублей за аренду и 1,9 млн рублей - за покупку. Самые доступные объекты можно купить в Волгограде (725 тыс. рублей), а самая низкая средняя арендная ставка - в Краснодаре (около 4 тыс. рублей в месяц).

Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге медианная стоимость покупки и аренды машино-места дешевле большинства других городов-миллионников. Это может быть связано с выходом на рынок Северной столицы большого количества многоуровневых паркингов в построенных на периферии города жилых комплексах (ЖК) эконом- и комфорт-класса. В среднем по стране машино-места в крытых и многоуровневых паркингах остаются "штучным" товаром и чаще продаются в подземных стоянках премиальных ЖК.

Кроме того, за год количество объявлений о продаже парковочных месту увеличилось более чем на 154%. Предложение в сегменте аренды повысилось на 29,1%. При этом количество гаражей на рынке выросло на 36,2% в продаже и на 56,8% - в аренде. Рост предложения аналитики связывают с новыми строительными трендами, где машино-места закладываются проектами для дополнительной прибыли и реализации концепции "двора без машин". Также на рынке формируется "навес предложения": при высокой ключевой ставке и ориентации покупателей жилья на льготные программы не все готовы на дополнительные расходы. В результате многие выставляемые на продажу машино-места не удается распродать.