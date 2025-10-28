В Red Wings объяснили причины задержек рейсов из Вьетнама

Перевозчик производил замену нескольких компонентов на самолетах этого типа и провел дополнительную техпроверку

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings опровергла информацию о неисправности двух лайнеров Boeing-777, перевозчик производил замену нескольких компонентов на самолетах этого типа и провел дополнительную техпроверку. Расписание нескольких рейсов из Вьетнама в РФ было скорректировано в связи с этим, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с распространением некорректной информации в СМИ и Telegram-каналах авиакомпания опровергает информацию о неисправности двух лайнеров Boeing-777. В течение октября авиакомпания производила замену нескольких компонентов на самолетах этого типа. Также мы провели дополнительную техническую проверку самолетов", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что с учетом этого авиаперевозчик вынуждено скорректировал расписание нескольких рейсов, "о чем вместе с туроператорами предупредил пассажиров". "Все пассажиры были обеспечены питанием, напитками и номерами в гостиницах. Часть пассажиров была размещена в гостиницах за счет авиакомпании. Так обязана поступить каждая ответственная авиакомпания", - отметили в Red Wings.

"Сейчас во Вьетнаме находится 412 пассажиров, их вылет запланирован в 10 вечера по московскому времени. Представители авиакомпании и туроператоров находятся в тесном контакте с пассажирами. Также для пассажиров круглосуточно работает контактный центр", - добавили в авиакомпании.

Генеральное консульство России в Хошимине не получало обращений от российских туристов в связи с задержкой вылетов рейсов авиакомпании RedWings с южного вьетнамского курорта Нячанга, сообщали ТАСС в генконсульстве.