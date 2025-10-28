Минсельхоз: доля молодых специалистов в АПК должна вырасти до 15% к 2030 году

В отрасли много пенсионеров, что является ее особенностью, поделилась министр сельского хозяйства Оксана Лут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доля молодых специалистов в российском агропромышленном комплексе к 2030 году должна увеличиться до 15%, следует из презентации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, представленной на церемонии запуска Всероссийского конкурса "Я в Агро".

"В АПК есть особенность - у нас возрастной контингент в отрасли и всего 9% - это люди до 35 лет. У нас много людей и пенсионного возраста, и предпенсионного возраста. Это такая особенность в отрасли, которую надо учитывать и которую надо менять для того, чтобы отрасль продолжала развиваться и продолжала нас дружно всех кормить", - сказала на церемонии глава Минсельхоза.

Она отметила, что ежегодная потребность отрасли в кадрах составляет 160 тыс. человек.

В презентации также сообщается, что укомплектованность кадрами предприятий АПК к 2030 году должна увеличиться до 95%. Кроме того, должна быть сохранена доля населения сельских территорий и малых городов на уровне 34,7%.