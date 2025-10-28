Эксперт Тремасов: резкое снижение ключевой ставки не сделает кредиты дешевле

Такая мера приведет к росту инфляционных ожиданий, заявил советник председателя ЦБ РФ

Здание ЦБ РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Резкое необоснованное снижение ключевой ставки Банка России приведет к росту инфляционных ожиданий, а кредиты бизнесу не станут дешевле. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.

"При необоснованном снижении ставки происходит рост инфляционных ожиданий. Если инфляционные ожидания высокие и в таких условиях снизить ставку, может реализоваться тот же сценарий, что и в Турции. От нас очень часто требуют нерациональных шагов: снизить резко ставку - и кредиты бизнесу сразу станут дешевле. Нет, это так не работает", - сказал Тремасов.

Он также подчеркнул, что снижение ставки возможно только при устойчивом снижении инфляции. "Мы будем это делать, когда увидим, что устойчивая инфляция действительно близка к цели. Пока мы видим преобладание проинфляционных рисков, поэтому пока ставку снижать рано", - заключил советник главы ЦБ.

О форуме

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в пяти российских городах. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "Россия зовет! Краснодар" (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневным мероприятием в Москве. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года и впервые - в обновленном формате, когда площадками для форума стали еще четыре города. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.

