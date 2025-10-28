Эксперт Корольчук: украинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки

При оптимистичном сценарии этот показатель может составить до 12 часов в день, считает украинский специалист по энергетике

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Отключения света для бытовых потребителей на Украине зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки. Такое мнение высказал украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Как это было в прошлом году. Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой, а если зима будет обычной, то эти 20 часов могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Корольчук добавил, что даже при оптимистическом сценарии света может не быть до 12 часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.