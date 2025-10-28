США и Япония подпишут инвестсоглашения на $490 млрд

Инвестиции охватывают энергетику, ядерную сферу, а также производство полупроводников, рассказал американский министр торговли Говард Латник

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Корпорации США и Японии заключат соглашения о капиталовложениях на общую сумму $490 млрд. Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник.

"В ходе сегодняшнего мероприятия будут подписаны соглашения об инвестициях на сумму $490 млрд", - сказал он, выступая в Токио на встрече с представителями деловых кругов США и Японии. По словам Латника, инвестиции охватывают энергетику, ядерную сферу, а также производство полупроводников.

Глава Минторга США сообщил, что американская энергокомпания Westinghouse займется строительством ядерных реакторов на сумму $100 млрд, а корпорация США GE Vernova построит малые модульные реакторы, газовые и паровые турбины и генераторы, сумма контракта составит $100 млрд.

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию 27 октября.