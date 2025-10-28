Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 135 млн тонн в чистом весе

В бункерном весе собрали 137 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил 137 млн тонн в бункерном весе, прогноз в 135 млн тонн в чистом весе по итогам года сохраняется, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая в Госдуме.

"На сегодняшний день мы собрали в бункерном весе 137 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Наш прогноз 135 млн тонн в чистом весе мы подтверждаем. Осталось нам убрать 6% площадей", - сказала Лут.

Министр также отметила сложную уборочную кампанию в Сибири. "Представители депутатов из сибирских регионов знают, какая там ситуация, где у нас все под снегом, даже пшеница, к сожалению, если кукуруза не так критична, пшеницу, конечно, у нас есть риск не убрать", - добавила она.

О сборе зерна в России

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.