"Автостат" спрогнозировал снижение продаж новых легковушек в РФ в октябре на 7%

По данным агентства, по итогам 2025 года ожидается падение рынка новых легковых автомобилей на 15-20%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Автостат" ожидает снижения продаж новых легковых авто в России в октябре 2025 года примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 160 тыс. единиц, сообщил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов на форуме "CarXL 2025".

По данным "Автостата", в октябре 2024 года в России было реализовано 171,2 тыс. новых легковых машин.

"Поскольку октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что можем выйти по октябрю практически на 160 тыс.[новых легковых авто], но посмотрим, что будет", - сказал Удалов.

Как отмечается в его презентации, по итогам 2025 года ожидается падение рынка новых легковых машин на 15-20% по отношению к 2024 году.