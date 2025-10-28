Доходы бюджета Вологодской области снизят на 6,1 млрд рублей

Снижение связано с падением прибыли в металлургии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Вологодской области будут снижены на 6,1 млрд рублей - с изначально запланированных на 2025 год 120,9 млрд до 114,8 млрд рублей. Причина корректировки - снижение прибыли в сфере металлургии из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Бюджет стабильный, сбалансированный, а самое главное - социально ориентированный. <…> Собственные доходы регионального бюджета составят 114,8 млрд руб. Изначально план был выше - 120,9 млрд руб. Но металлургическая отрасль по налогу на прибыль показала падение. Мы ожидали от сталеваров порядка 10 млрд руб. Эти средства были запланированы на расходы в образовании, здравоохранении и социальной сфере - деньги не поступили, но мы были готовы к такому развитию событий. Ухудшение состояния металлургии никак не сказалось на финансовом самочувствии региона и выполнении социальных обязательств", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Глава региона констатировал исторический факт: в Вологодской области сменился главный налогоплательщик и якорный инвестор. Теперь им стала компания "Фосагро". Ее отчисления по налогу на прибыль в этом году будут более 7,1 млрд рублей. Кроме этого, с компанией достигнута договоренность о проактивной поддержке областного бюджета. К тому же часть расходов областного бюджета, закупки по которым не провели, будут перенесены на следующие годы, а это еще около 5 млрд руб. дополнительно. Выпадающие доходы будут полностью компенсированы, подчеркнул губернатор.

"Несмотря на то, что металлургическая отрасль переживает не лучшие времена, ввиду неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и низких цен на мировом рынке металлопродукции, мы, жители Вологодской области, желаем компании "Северсталь" скорейшего поправления своего материального положения и благодарим за совместное с правительством региона и администрацией муниципалитета участие в благоустройстве города Череповца, имея в виду привокзальные площадь и сквер", - отметил Филимонов.

Он поблагодарил компанию "Фосагро" за масштабные вложения в реконструкцию Дворца и Площади химиков, благоустройство парка Победы в Череповце, по преображению столицы области.

"Текущие расходы: пособия, заработная плата в бюджетной сфере, коммунальные и обязательные выплаты полностью обеспечены средствами. На социальную сферу правительство Вологодской области предусмотрело 99,2 млрд руб. Стройки будут закончены и начаты новые, ремонты сделаны. К зиме и следующему году регион готов", - отметил губернатор.

Бюджет развития сохранен

При этом в области продолжают работу над поручениями президента России - 14 поручений по семи объектам - по обновлению инфраструктуры городов в ходе подготовки к 880-летию Вологды и Великого Устюга и 250-летию Череповца, которые будут отмечать в 2027 году. Только за 2025 год планируется сдать 452 объекта в Вологде и 339 в Череповце. На эти цели Вологде и Череповцу направили рекордные 10,5 млрд и 14 млрд рублей соответственно. Более 31% бюджета, или 53,3 млрд рублей, направляется на строительство, ремонты и благоустройство - "бюджет развития остается".

"Предвидя возможное ухудшение финансовых прогнозов, областное правительство предусмотрело возможность привлечения бюджетного кредита по линии Минфина России. Но это не значит, что мы будем использовать эти средства. Ведь по уровню долговой устойчивости мы на 19-м месте, а по качеству управления региональными финансами, основываясь на данных Минфина России, мы одни из лучших в стране, и наши поправки в областной бюджет согласованы Министерством финансов России", - добавил глава региона.

Соответствующие поправки в областной бюджет депутаты Вологодского заксобрания рассмотрят 29 октября.