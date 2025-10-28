В России средняя цена новых легковых авто составила 3,34 млн рублей

Стоимость увеличилась на 6%, следует из презентации исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России в сентябре выросла на 6% в годовом выражении, до 3,34 млн рублей, следует из презентации исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, представленной на форуме "CarXL 2025".

Как следует из презентации, средневзвешенная цена новых легковушек в сентябре выросла на 4% по отношению к августу 2025 года.

"В сентябре средневзвешенная цена оказалась выше, чем в августе, и плюс 6% этот уровень выше к прошлому году", - отметил Удалов.

В презентации также указано, что в сентябре средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в России достигла 1,19 млн рублей. Этот показатель остался на уровне сентября 2024 года и вырос на 2,8% по сравнению с августом 2025 года.