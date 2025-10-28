В СНГ увидили потенциал сопряжения военных систем Содружества, ШОС и ОДКБ

Речь идет не только о проведении совместных учений, но и о возможном формировании единого штаба, указал заместитель генерального секретаря Содружества Нурлан Сейтимов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Системы военного назначения стран - участниц СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеют потенциал для сопряжения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Содружества Нурлан Сейтимов.

По его мнению, это сопряжение возможно в рамках совместного планирования, синхронизации графиков военных учений и - в случае необходимости - интеграции подразделений быстрого реагирования ОДКБ в кризисные сценарии СНГ и ШОС.

"Речь идет не только о проведении совместных учений, но и о возможном формировании единого штаба, способного в режиме реального времени координировать действия вооруженных сил и спецслужб государств - участников организаций при возникновении угроз", - сказал Сейтимов на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Как отметил замгоссекретаря, тесно связанные между собой геополитические вызовы выходят за пределы границ и сфер влияния отдельных государств и блоков, что "требует объединения усилий различных субъектов международных отношений". Сейтимов напомнил, что основные функции практического обеспечения региональной безопасности на постсоветском пространстве выполняют СНГ, ОДКБ и ШОС, "имеющие достаточно богатую историю сотрудничества и располагающие необходимыми возможностями для укрепления межгосударственной системы защиты от новых вызовов и угроз".

"Соответствующие структуры наших организаций выступают на евразийском пространстве в авангарде международной борьбы с терроризмом и экстремизмом, сдерживают оборот наркотиков и транснациональную преступность, противостоят попыткам дестабилизации ситуации", - добавил он.