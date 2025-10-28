Производство электроэнергии ТГК-1 за девять месяцев снизилось на 3,9%

Показатель составил 21,5 млрд кВт·ч

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Станции ТГК-1 за январь - сентябрь 2025 года произвели 21,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 3,9% ниже чем за аналогичный период 2024 года, следует из сообщения компании.

"Объем производства электрической энергии группы ТГК-1, учитывая дочернее общество, за 9 месяцев 2025 года составил 21 505,8 млн кВт·ч, показав снижение на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года", - отметили в компании.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК-1 за девять месяцев уменьшилась на 0,9%, на гидроэлектростанциях - на 7,2% ввиду низкой водности в регионах деятельности компании на протяжении отчетного периода.

Отпуск тепловой энергии снизился на 3,6%, до 16,411 млн Гкал. Уменьшение обусловлено климатическими факторами, говорится в сообщении.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал·ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).