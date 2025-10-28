Минсельхоз не ожидает "перекосов" цен на картофель

Урожай должен быть хороший, отметила министр ведомства Оксана Лут

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России не ожидает "перекосов" цен на картофель в стране. По итогам 2025 года урожай превысит показатель прошлого года, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая в Госдуме.

"По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный", - сказала Лут.

Она отметила, что урожай плодов и ягод по итогам текущего года ожидается на рекордном уровне. "К 2028 году по поручению президента мы полностью должны обеспечивать себя яблоками, к этому мы стремимся", - подчеркнула министр.