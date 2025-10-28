Эксперт Краснова предложила внедрить комиссии для защиты продавцов жилья

Руководитель юридической службы "Инком-недвижимость" отметила, что у комиссии должно быть межведомственное взаимодействие с банками и полицией, чтобы можно было оперативно получать отчеты о контактах продавца с неизвестными лицами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специальные комиссии, которые будут рассматривать заявления продавцов жилья из группы риска - например, одиноких пенсионеров, инвалидов - можно было бы внедрить в России для защиты от мошенников. Такое мнение ТАСС высказала руководитель юридической службы "Инком-недвижимость" Светлана Краснова.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, предусматривающий обязанность участников сделок с недвижимостью предоставлять справку о дееспособности. Инициатива направлена на предотвращение мошеннических схем.

"Справка о дееспособности, которую предлагается сделать обязательной в сделках с недвижимостью - это не справка из диспансера в ее нынешнем виде. Скорее всего, в качестве защиты участников рынка нужно будет внедрить в практику механизм, подобный существовавшему в 1990-е годы, когда специальная комиссия рассматривала заявления продавцов из так называемой "группы риска" - одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов - о возможности заключения ими сделок по отчуждению жилья и принимала соответствующее решение", - сказала Краснова.

По ее словам, у такой комиссии должно быть налаженное межведомственное взаимодействие с банками и полицией, чтобы можно было оперативно получать отчеты о телефонных контактах продавца с неизвестными лицами и о движении по его банковским счетам. В состав комиссии должны входить психологи и психиатры. "Не менее важным условием пресечения неправомерных сделок является установление контакта с родственниками продавца, которые, как правило, не в курсе его взаимодействия с телефонными мошенниками. Этим тоже могла бы заниматься комиссия", - пояснила собеседница агентства.

Как отмечал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в последнее время все чаще фигурируют сообщения о том, что добропорядочные покупатели лишаются законно приобретенного жилья из-за выявления внезапных оснований для оспаривания сделки.