Индия видит потенциал роста торговли с Россией в сфере продовольствия

На российском рынке уже представлены продукты индийского производства, напомнили в FIEO

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Индия и Россия имеют значительный потенциал сотрудничества в сфере агро- и пищевой продукции. Об этом ТАСС заявили в Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) в связи с визитом представителей более 30 компаний южноазиатской республики в Москву и Санкт-Петербург.

"С целью укрепления торгово-экономического сотрудничества между Индией и Россией в аграрно-продовольственном секторе в Россию прибыла делегация в составе 43 человек из 31 индийской компании, представляющих широкий спектр продовольственных и сельскохозяйственных товаров", - заявили в FIEO. В организации напомнили, что на рынке РФ уже представлены продукты индийского производства - овощные карри, готовые блюда, бобовые, снеки, сладости и другие изделия в современной упаковке.

Как подчеркнули в FIEO, "Россия является одним из ключевых торговых партнеров Индии и две страны имеют серьезный потенциал сотрудничества в сфере агро- и пищевой продукции".

"Благодаря технологическому развитию и многообразию ассортимента индийская пищевая промышленность сегодня может предложить качественные и конкурентоспособные по цене продукты для российского рынка", - отметили в Федерации индийских экспортных организаций.

Визит индийских компаний в Россию продлится до конца недели. В ходе поездки индийская делегация встретится с российским бизнесом для укрепления существующих связей и выхода на российский потребительский рынок. FIEO, выступившая организатором визита совместно с индийским посольством в Москве, подчеркнула важность предстоящих контактов для создания новых возможностей в двустороннем торговом взаимодействии.