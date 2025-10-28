Курс доллара на Forex опускался ниже 78 рублей впервые с 22 июля

К 17:36 мск курс валюты находился на уровне 78,29 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Forex опускался ниже 78 рублей впервые с 22 июля 2025 года, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 17:29 мск, курс доллара снижался на 1,73% - до 77,87 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 0,67%, до 79,77 рубля.

К 17:36 мск доллар на Forex замедлил снижение и находился на уровне 78,29 рубля (-1,19%), на межбанковском рынке торговался на уровне 79,7 рубля (+0,57%).