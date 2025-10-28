"Газпром" отметил рост спроса в России на малотоннажный СПГ компании

Объем его реализации в 2024 году увеличился почти в два раза, отметили в холдинге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спрос на малотоннажный СПГ "Газпрома" на внутреннем рынке растет, его реализация совместными предприятиями и "дочками" группы компаний выросла в два раза. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Спрос на малотоннажный СПГ "Газпрома" на внутреннем рынке последовательно растет. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы "Газпром" в 2024 году увеличился почти в два раза по отношению к 2023 году - с 23,2 тыс. тонн до 45,7 тыс. тонн. Эти объемы произвели 10 малотоннажных СПГ-комплексов, расположенных от Калининградской области до Приморского края", - сказано в сообщении.

"Газпром" также отметил успешную работу комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) в Амурской области. Он обеспечивает топливом газовую котельную в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск, автотранспорт, задействованный в перевозке продукции Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома", и автобусы строящегося рядом с ГПЗ Амурского газохимического комплекса. Учитывая растущий спрос на СПГ в регионе, "Газпром" планирует расширить производственные возможности.

Кроме того, по заказу "Газпрома" российские научно-производственные организации разрабатывают передовое СПГ-оборудование.