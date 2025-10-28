В Пулково запустили прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент

Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Centrum Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент. Об этом журналистам сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

Данный маршрут стал пятым прямым рейсом в Узбекистан. Ранее из Пулково можно было долететь до Термеза, Ургенча, Самарканда и Намангана.

Авиарейсы в Ташкент будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

За девять месяцев 2025 года из аэропорта Пулково в Узбекистан было выполнено почти полторы тысячи рейсов семью авиакомпаниями. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), Узбекистан вошел в топ-3 самых посещаемых стран гражданами России с января по август 2025 года. Первые два места заняли Турция и Таиланд.