Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ официальных курсов валют

По данным на 17:46 мск индекс РТС находился на уровне 987,17 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 29 октября до 79,82 рубля, евро - до 92,94 рубля, курс юаня - до 11,19 рубля.

По данным на 17:40 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 0,92% - до 996,92 и 2 499,56 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:46 мск индекс РТС перешел к снижению и находился на уровне 987,17 пункта (-0,07%), индекс Мосбиржи рос до 2 501,2 пункта (+0,99%).