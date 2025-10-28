OpenAI провела реструктуризацию

Компания пересмотрела соглашение с партнерами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американская компания OpenAI провела реструктуризацию, выделив некоммерческую OpenAI Foundation на роль одного из владельцев компании OpenAI Group PBC. Один из ключевых партнеров компании - Microsoft - также получит 27% акций организации.

"Некоммерческая организация, которая теперь называется OpenAI Foundation, владеет акциями коммерческой организации, которая в настоящее время оценивается примерно в $130 млрд, что делает ее одной из самых обеспеченных ресурсами благотворительных организаций за всю историю. Рекапитализация также предоставляет фонду дополнительное право собственности", - говорится в пресс-релизе компании.

В Microsoft отметили, что по новому соглашению американская корпорация получит около 27% акций компании, что сохранит ее в списке управляющих.

"Microsoft продолжает иметь эксклюзивные права на интеллектуальную собственность и эксклюзивность Azure API до появления общего искусственного интеллекта (AGI)", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что когда OpenAI достигнет уровня AGI, соглашение будет пересмотрено независимой экспертной группой и Microsoft потенциально потеряет процент от доходов продукции OpenAI.