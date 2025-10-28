EBITDA "Газпрома" за год может составить 2,9 трлн рублей

Поступления от продажи газа ожидаются на уровне 4,9 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа "Газпром" по итогам 2025 года может получить порядка 2,9 трлн рублей EBITDA. Об этом сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

"Мы ожидаем хороших значений по показателю EBITDA группы "Газпром" за 2025 год - исходя из консервативных предпосылок, планируется получить 2,9 трлн рублей", - сказал он.

По его словам, поступления от продажи газа "Газпрома" по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн рублей, что на 4,4% выше плана.

"Уже сейчас мы видим, что для компании 2025 год складывается успешно. Поступления от продажи газа по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн рублей, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 года. Это во многом связано с увеличением первоначальных плановых показателей по поставкам газа российским потребителям и на экспорт", - добавил он.