Глава Карелии поручил учесть в бюджете увеличение финансирования для КЭО

Такая необходимость возникла в связи с выходом группы компаний "Эколайн" из состава участников ООО "Карельский экологический оператор"

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил учесть в бюджете на следующий год увеличение финансирования регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КЭО, который перешел под госуправление в октябре. Это необходимо для обеспечения его бесперебойной работы, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

В октябре Парфенчиков сообщил, что группа компаний "Эколайн" вышла из состава учредителей "Карельского экологического оператора", и теперь КЭО переводят в государственное управление. По его словам, решение назрело давно и было продиктовано необходимостью учета региональных особенностей.

"Глава Карелии поставил задачу премьер-министру правительства республики Андрею Сергееву оперативно проработать с министерством финансов поддержку КЭО для обеспечения его бесперебойной работы. Такая необходимость возникла в связи с выходом группы компаний "Эколайн" из состава участников ООО "Карельский экологический оператор", - сказано в сообщении.

Во время заседания правительства республики Парфенчиков добавил, что до недавнего времени у КЭО было три источника финансирования - это тариф, частные инвестиции и возможность государственного субсидирования. "Уже в следующем году вся ответственность будет исключительно на государственной компании - часть расходов нам необходимо субсидировать из бюджета", - подчеркнул руководитель региона.

Глава Минфина региона Александр Климочкин отметил, что предложения по поправкам в бюджет уже готовятся совместно с Минприроды Карелии.