В Петербурге построят новое производство осветительного оборудования

Инвестиции в проект превысят 420 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Новый высокотехнологичный завод по производству осветительного оборудования появится в Петербурге. Объем инвестиций составит 420 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга сегодня, 28 октября, одобрен инвестиционный проект компании "Пром-Свет" по строительству нового производства осветительного оборудования. Инвестиции в проект превысят 420 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, новый завод появится на Ржевке в ближайшие пять лет на земельном участке, который правительство Санкт-Петербурга предоставит целевым образом по льготной цене.

Предприятие специализируется на выпуске промышленного светодиодного осветительного оборудования, имеет собственную светотехническую лабораторию, инженерно-конструкторский отдел, цех металлообработки, поверхностного монтажа, сборочный цех с ЧПУ-станками и современным высокотехнологичным оборудованием.

"Поддержка промышленности - один из приоритетов Петербурга. Несмотря на санкционное давление, промышленность города продолжает стабильно развиваться. Мы регулярно рассматриваем предложения о реализации инвестпроектов. Инициатором нового масштабного инвестпроекта выступила компания-производитель светодиодного оборудования. Это очень важно для города. С 2019 года мы ведем системную работу по модернизации наружного освещения в Петербурге. Меняем устаревшие натриевые фонари на светодиодные. Доля светодиодных светильников в Петербурге уже превышает 63%", - отметил Беглов.

Оборудование петербургского производителя также поставляется в другие регионы России и в страны СНГ.

По словам губернатора, к 2030 году в Петербурге будут функционировать 30 индустриальных парков и технопарков, запущены не менее 20 новых предприятий, а также появятся свыше 50 тыс. рабочих мест.