Проект бюджета Карелии на 2026 год запланирован с профицитом в 0,6 млрд рублей

В числе ключевых задач остаются социальные обязательства, в том числе поддержка участников СВО и их семей, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Минфин Карелии представил скорректированный проект бюджета на 2026 год, в котором запланировано 99% федеральной поддержки; Профицит в нем составляет почти 0,6 млрд рублей. Такая информация содержится в инфографике, представленной в Telegram-канале главы региона Артура Парфенчикова.

"Ключевые параметры бюджета Карелии: доходы - 78,2 млрд рублей. Расходы - 77,6 млрд рублей. Профицит 600 млн рублей", - сказано в презентации.

По данным Минфина региона, около 53,2 млрд рублей - это собственные доходы Карелии. Они вырастут в сравнении с текущим годом на 8%. Еще 25 млрд рублей республика получит из федерального бюджета в форме безвозмездных трансфертов. Объем федеральной поддержки вырастет к уровню текущего года уже в первоначальном бюджете на 1,3 млрд рублей. По данным министерства, рост произошел как по объему дотаций, так и по целевым межбюджетным трансфертам.

Парфенчиков отметил, что в числе ключевых задач остаются социальные обязательства, в том числе поддержка участников СВО и их семей. Среди главных статей расходов - образование (17,2 млрд), здравоохранение (15,7 млрд), соцзащита (более 8 млрд), национальные проекты (более 10 млрд), строительство и ремонт дорог (9,3 млрд).

"Уделим особое внимание вопросу финансовой поддержки бюджетов районов и округов. С учетом федеральных субсидий предусмотрели здесь 19,4 млрд. Средства направим на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, капремонт школ, благоустройство, поддержку местных инициатив и другое. Кроме того, запустим механизм поощрения муниципалитетов за достигнутый рост доходов местной казны - увеличили объем стимулирующего трансферта в три раза (до 30 млн рублей)", - написал глава Карелии.

Проект бюджета будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание республики 1 ноября.