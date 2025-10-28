В Воронежской области создадут завод глубокой переработки отходов животноводства

Объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Предприятие по глубокой переработке отходов животноводства планируют создать в Воронежской области. Соответствующее соглашение о намерениях власти региона подписали с китайской компанией, объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

"Подписал соглашение с руководством китайской [компании] о намерениях создать в регионе предприятие по глубокой переработке отходов животноводства. Объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей", - написал Гусев.

По информации главы региона, на предприятии будет создано более 50 рабочих мест, налоговые поступления за пять лет должны составить более 600 млн рублей. Завод планируют построить в Хохольском районе, для предприятия уже подобран земельный участок площадью 2 га. Планируемая мощность - до 100 тонн отходов в сутки или около 40 тыс. тонн отходов в год. "Из сырья могут производить мясокостную, кровяную и перьевую муку, животный жир и другую продукцию", - отметил Гусев.