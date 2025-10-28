Минфин предложил уточнить сроки решений по использованию средств на нацпроекты

© Здание Министерства финансов Российской Федерации

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин России разработал проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на предстоящую трехлетку, которым предлагается уточнить на следующий год нормы, определяющие сроки принятия решений об использовании средств федерального бюджета, которые зарезервированы на реализацию нацпроектов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Документом предлагается уточнить на 2026 год нормы, определяющие сроки принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Такие ассигнования необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 г.", - говорится в сообщении.

Также проектом постановления продлеваются нормы о запрете предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, имеющим задолженности перед Россией. Аналогичные ограничения распространяются и на бюджетные инвестиции.

Кроме этого, документом устанавливаются особенности использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года. Так, остатки средств на 1 января 2026 года в иностранной валюте могут быть направлены получателем ассигнований на те же цели, на которые они были предоставлены в 2025 году.

"Проект постановления правительства РФ уточняет подходы к исполнению федерального бюджета в грядущей трехлетке. Цель - ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде", - отметил замминистра финансов РФ Николай Бегчин.

В случае подписания постановления его положения вступят в силу с 1 января 2026 года.