Авиарейсы из Коми в Татарстан перенесли из-за непогоды

Пассажирам предоставили напитки и питание

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 28 октября. /ТАСС/. Авиарейсы из города Усинск Республики Коми в аэропорты Бугульмы и Казани перенесены по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Усинска из-за неблагоприятных метеоусловий рейс в Бугульму перенесен на 29 октября, в Казань - на 30 октября 2025 года. 42-м пассажирам предоставлены напитки и горячее питание, 11 человек размещены в гостинице, остальные отправились по месту жительства", - говорится в сообщении.

Самолеты, следовавшие в Усинск для вылета в Казань и Бугульму, направлены на запасные аэродромы в Ухту и Пермь.

Печорская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.