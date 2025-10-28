Часть золотовалютных резервов могут передать в ФНБ

Это нужно для финансирования высокотехнологичных проектов, объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предлагает рассмотреть передачу части золотовалютных резервов в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования высокотехнологичных проектов. Об этом он заявил ТАСС по итогам рассмотрения профильными комитетами Госдумы проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, который представила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В документе есть нужные ориентиры, но он требует более глубокого и понятного для бизнеса наполнения. Сегодняшняя политика высоких ставок ощутимо давит на экономику: тормозится не только потребительский спрос, но и производство. Когда предприятие берет кредит под высокий процент, себестоимость растет, а значит, дорожает и конечный товар. Это тянет за собой цепочку новых расходов и подталкивает инфляцию. Если деньги в экономике становятся слишком дорогими, производство замедляется, компании откладывают инвестиции, а рынок теряет динамику", - указал Гаврилов. Поэтому в стратегии Банка России должны появиться инструменты, которые позволят учитывать последствия процентных решений для реального сектора, считает депутат.

"Иначе ставка превращается в формальный показатель, не связанный с тем, как реально живут промышленность и бизнес", - констатировал он.

Отдельно стоит вопрос о золотовалютных резервах. Сегодня их объем превышает общепринятые в международной практике требования к их достаточности, что позволяет действовать активнее, не рискуя финансовой устойчивостью, отметил парламентарий.

"Мы предлагаем рассмотреть передачу части резервов в Фонд национального благосостояния, чтобы на возвратной основе под низкий процент - около двух процентов годовых - финансировать долгосрочные технологические проекты в электронике, станкостроении, биотехнологиях и космической сфере. Такие вложения не подогревают инфляцию, потому что направлены не на потребление, а на расширение производства и предложение товаров, создают рабочие места и укрепляют промышленность", - пояснил Гаврилов.

В мировой практике подобные механизмы считаются инструментом "длинных денег", который повышает устойчивость экономики к внешним колебаниям и ускоряет развитие внутреннего рынка, добавил он.

"Важно, чтобы использование резервов было прозрачным, с учетом международных критериев достаточности, а решения принимались открыто и на основе четких экономических расчетов, чтобы сохранить баланс между надежностью финансовой системы и потребностями роста", - подчеркнул Гаврилов.