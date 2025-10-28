Минпросвещения не фиксировало массовых обращений о снижении зарплат педагогов

Полученные сообщения об отсутствии стимулирующих выплат, премий или надбавок носят индивидуальный характер, указали в министерстве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число обращений по вопросу заработной платы педагогов, поступивших в Минпросвещения России в сентябре, составило 335. Массовых обращений о снижении заработной платы не зафиксировано, сообщили журналистам в министерстве.

"В сентябре в Минпросвещения России поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обращения об отсутствии стимулирующих выплат, премий или надбавок, носят индивидуальный характер. За это время поступило всего пять вопросов из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области. Все они были оперативно отработаны и направлены для предоставления ответа заявителю непосредственно на местах.

"Согласно российскому законодательству, полномочия по организации предоставления общего образования отнесены к компетенции органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. Все вопросы, включая повышение оплаты труда педагогов, установление надбавок и их размеров, регулируются региональными и муниципальными властями", - подчеркнули в Минпросвещения.

В декабре 2024 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2025 год. Регионам направлены рекомендации по повышению размеров ставок заработной платы (должностных окладов), не допуская различий в их размерах по одним и тем же наименованиям должностей, и упорядочению системы выплат в структуре заработной платы в соответствии с единым перечнем.