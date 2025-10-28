Глава ВТО допустила возможность реформирования механизма консенсуса

Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что Всемирная торговая организация нуждается в переменах на фоне "самых серьезных потрясений в глобальной торговле за последние восемь десятилетий"

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реформировать механизмы работы международного регулятора, в частности систему консенсуса, требующую единогласного одобрения всех членов для принятия решений.

"Мы должны реформировать систему. <...> Необходимо пересмотреть некоторые принципы нашей работы, в частности механизм принятия решений на основе консенсуса, который фактически требует полного единодушия всех участников. Это серьезно замедляет процесс выработки решений", - сказала глава ВТО, выступая на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что ВТО нуждается в реформах на фоне "самых серьезных потрясений в глобальной торговле за последние восемь десятилетий", которые среди прочего обусловлены политикой американской администрации. В этом контексте она приветствовала тот факт, что большинство членов ВТО воздержалось от ответных мер после введения президентом США импортных пошлин.