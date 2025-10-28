В Киеве строят семь новых ТЭЦ на фоне регулярных отключений света

Экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец ранее заявляла, что предстоящая зима станет для страны самой тяжелой из всех предыдущих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Семь новых теплоэлектростанций строят в Киеве. Об этом заявил первый зампредседателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Мы строим семь новых теплоэлектростанций разных типов, строим сразу с защитой второго уровня", - приводит слова Пантелеева издание "Инсайдер".

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что отключения света для бытовых потребителей на Украине зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.