В Хорватии задержаны 90 тыс. тонн нефти для НПЗ в Словакии

Компания JANAF заявила, что ей нужно сохранить этот объем в трубопроводе в технологических целях после прекращения поставок подпавшей под американские санкции сербской компании NIS

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 29 октября. /ТАСС/. Хорватский оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF задержала 90 тыс. тонн нефти, предназначенной для расположенного в Братиславе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

JANAF задержала нефть, заявив, что ей необходимо сохранить этот объем в трубопроводе в технологических целях после прекращения поставок нефти подпавшей под санкции США сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). НПЗ Slovnaft в свою очередь официально уведомил хорватскую компанию о нарушении действующего с ней контракта.

Представитель Slovnaft Антон Молнар проинформировал агентство, что речь идет об альтернативной нефти Arab Light. Она необходима НПЗ для удовлетворения потребностей зарубежных заказчиков, так как Евросоюз запретил экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. "Объем, который удерживается, оценивается примерно в $50 млн. Произошедшее может создать серьезную угрозу для [плановых] поставок [автомобильного] топлива, [произведенного из нефти] нероссийского происхождения в центральноевропейский регион", - отметил он.

НПЗ Slovnaft в октябре и ноябре планировал перерабатывать до 50% альтернативной нероссийской нефти. Нефтепродукты из Братиславы, главным образом автомобильное топливо, поставляются в Чехию, Австрию, Польшу и другие страны Центральной Европы.