Руденко: компании РФ и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Все зависит от позиции Токио, подчеркнул замглавы МИД России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Авиакомпании из России и Японии обсуждают возможность запуска прямых рейсов между двумя государствами. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что между компаниями "идет работа и консультации", однако все зависит от позиции японского правительства.

"Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко.

Японские авиакомпании прекратили осуществление рейсов в воздушном пространстве России после начала спецоперации.