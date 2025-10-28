Lockheed Martin осуществила первый полет экспериментального самолета X-59

В NASA рассчитывают, что испытания нового самолета позволят в будущем отменить действующий в США запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в сотрудничестве с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провела первый испытательный полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59, сообщила пресс-служба компании.

Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле, полет экспериментального воздушного судна прошел штатно. "Мы в восторге от того, что смогли осуществить первый полет X-59. Это воздушное судно является свидетельством инноваций и экспертизы нашей совместной команды, и мы горды тем, что находимся в авангарде разработок технологий тихого сверхзвука", - приводит Lockheed Martin слова О. Джея Санчеса, вице-президента подразделения корпорации под названием Skunk Works, специализирующегося на проектировании летательных аппаратов и проведении связанных с ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Самолет X-59 был представлен в начале 2024 года в рамках программы Quesst. Отличительной способностью воздушного судна является то, что в силу своей конструкции он при движении выше скорости звука не издает характерного хлопка. В NASA рассчитывают, что испытания нового самолета позволят в будущем отменить действующий в США и некоторых других странах запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации, введенный 50 лет назад.

Разработчики заявляют, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров.