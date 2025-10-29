Эксперты рассказали, чем может грозить ограничение вылова лосося на Сахалине

Это может незначительно сказаться на ценах на красную рыбу и икру в стране, считают они

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Возможное введение ограничения на вылов лосося на Сахалине, где отмечается существенное снижение уловов, может лишь незначительно сказаться на ценах на красную рыбу и икру в стране. Такое мнение ТАСС высказали эксперты рынка.

Как сообщал ранее ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов, прогноз по вылову тихоокеанского лосося в 2025 году на Сахалине оправдался только на треть. Общий рекомендованный к вылову объем составлял 56 тыс. тонн, а в рамках промышленного рыболовства было поймано только около 13,5 тыс. тонн. Еще около 10 тыс. тонн пришлось на аквакультурную кету заводского происхождения. В связи с низкими уловами на разных уровнях ставится вопрос о введении возможных ограничений на добычу лосося.

"Доля Сахалина в вылове лососевых [в РФ] составляет около шести процентов. Поэтому существенного влияния на рынок эти ограничения не должны дать", - считает сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

Подобной точки зрения придерживается и Козлов. "Дальневосточная путина в целом по объему промысла показывает хорошие результаты, поэтому регулирование промысла на Сахалине и объем вылова незначительный для РФ. Поэтому как-то повлиять на ценовую политику [мораторий], наверное, не может", - отметил он.

Низкие подходы лосося на Сахалине связаны с общим потеплением и изменением гидрологии. В водах Сахалина стали чаще отмечать тунца, в том числе крупные экземпляры, появилось много иваси, тропических рыб, например, фугу, а также акул - белых, сельдевых, акул-молотов.