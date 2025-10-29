Объем выданных потребкредитов в III квартале сократился на 33,9% год к году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем выданных потребительских кредитов в третьем квартале 2025 года сократится на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,9 трлн руб. (в 2024 г. - 1,37 трлн руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, среди регионов РФ наибольший объем выданных потребительских кредитов в третьем квартале этого года был отмечен в Москве (119,2 млрд руб.), Московской области (75,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (42,4млрд руб.), а также в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (37,1 млрд руб.) и Краснодарском крае (32,7 млрд руб.).

При этом среди 20 регионов-лидеров по объему выданных потребкредитов наиболее серьезная динамика сокращения их объема в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, а также в Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год сократился на 14,2% и 24,3% соответственно.

"Объем потребкредитов, выданных в третьем квартале текущего года, существенно меньше (более чем на 30%) их выдачи за аналогичный период прошлого года. Можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.