"Выберу.ру": более 40% россиян скрывают доходы в разговорах с окружающими

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 40% опрошенных россиян склонны преуменьшать размер своих доходов при общении с друзьями и коллегами. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"В мегаполисах, особенно в Москве, наблюдается тенденция скрывать или занижать свои реальные доходы - возможно, из желания не выделяться или избегать сравнения. Мы видим, что значительная часть россиян склонна искажать восприятие своего дохода, это следует учитывать бизнесу при сегментации, таргетинге и разработке коммуникаций с клиентами", - отметила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

Согласно данным опроса, 43% респондентов признались, что при общении с друзьями или коллегами склонны уменьшать свои реальные доходы или делать вид, что живут более скромно, чем на самом деле. При этом 29% опрошенных заявили, что скорее преувеличивают размеры своих доходов и благосостояния, а оставшиеся 28% не искажают информацию о своем финансовом положении.

Женщины занижали свои доходы в 46% случаев, в то время как мужчины делали это лишь в 27% случаев. Подавляющее большинство преуменьшающих доходы женщин (61%) признались, что скрывают свое финансовое состояние исключительно в компании любимого человека, чтобы мужчина, получающий меньше, не чувствовал себя уязвимым. При этом почти 70% мужчин, искажающих информацию о своих доходах в большую сторону, делали это для того, чтобы понравиться женщинам.

Среди респондентов с доходами выше среднего около 48% говорят о зарплате честно, а среди граждан с доходом ниже среднего так поступают лишь 18%. Чаще остальных уменьшают свои реальные доходы в разговоре жители Москвы и Московской области (52%).

В исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" приняли участие 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.