"Авиасейлс": спрос россиян на транзитный туризм за год вырос на 13%

По данным сервиса для покупки авиабилетов, самыми популярными направлениями стали Москва и Стамбул

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на авиамаршруты с длительными пересадками в 2025 году увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными направлениями для транзитного туризма стали Москва и Стамбул. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (ТАСС ознакомился с материалами).

"Все больше путешественников специально выбирают маршруты с длительной пересадкой, чтобы добавить в свое путешествие еще одно направление. В 2025 году доля таких бронирований выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность транзитной остановки - три дня", - отметили в компании.

Среди российских направлений чаще всего делают длительные пересадки в Москве - на столицу приходится 17% всех транзитных маршрутов. Также популярны длительные пересадки в Санкт-Петербурге (8%), Сочи (3%), Калининграде (2%), Казани (2%), Екатеринбурге (1%) и Новосибирске (1%).

Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул - 7% всех длительных пересадок. Также в списке популярных транзитных остановок - Париж (3%), Ереван (2%), Сингапур (2%), Барселона (2%), Анталья (2%), Рим (2%) и Дубай (2%). В Азии путешественники часто выбирают Куала-Лумпур (1,5%), Бангкок (1,4%), Шанхай (1%) и Пекин (1%), сообщили в сервисе.