РГР: предложение жилья на "вторичке" в России снизилось до 20%

Предложение на первичном рынке не сократилось ни в одном из локальных рынков, говорится в материалах Российской гильдии риелторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество предложений на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках РФ снизилось за III квартал 2025 года в пределах от 9% до 20%. Об этом говорится в материалах Российской гильдии риелторов (РГР), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В большинстве городов за третий квартал 2025 года количество публичных оферт на вторичном рынке оставалось на уровне предыдущих двух кварталов текущего года. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество предложений на вторичном рынке в крупнейших мегаполисах снизилось в пределах от 9 до 20%" - отмечается в материалах.

Предложение на рынке новостроек выросло, но темпы роста отличаются: например, в Екатеринбурге - до +18%, а в Перми - до +4%. Предложение на первичном рынке не сократилось ни в одном из локальных рынков.

Сокращение спроса на жилье в III квартале 2025 года по сравнению со II кварталом отмечается в девяти городах РФ (Йошкар-Ола, Красноярск, Южно-Сахалинск и других). В 11 городах (Рязань, Калининград, Курск и других) спрос остался на уровне прошлого квартала. На фоне снижения ставок по кредитам, и соответственно депозитам, в июле-сентябре в большинстве городов началось некоторое оживление спроса. В 23 городах (Москва, Раменское и Сергиев-Посад в Подмосковье, Воронеж и других) спрос увеличился в четыре раза по сравнению со II кварталом этого года.

По индексу роста нового строительства многоквартирного жилья в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года лидируют Республики Дагестан, Крым и Саха (Якутия). По индексу снижения нового строительства за этот период лидируют Удмуртская и Чувашская Республики, Санкт-Петербург, а также Московская область, которая первый раз попала в список.

Отмечается устойчивая распроданность жилья на столичных рынках, за исключением пригорода Санкт-Петербурга. На первое место по продажам новостроек вышла Нижегородская область, хороший показатель у Рязанской области. Хуже всего ситуация обстоит в Краснодарском крае и в Республике Дагестан. В целом по стране показатель "распроданности" ухудшается с конца 2023 года, но дефицита предложения в ближайшем будущем во многих городах РФ пока не ожидается, говорится в материалах.