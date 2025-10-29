Sunlight: более 40% россиянок зарабатывают в месяц больше своих мужчин

Заметней разница в семьях с невысокими доходами, говорится в исследовании ювелирной сети

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 40% опрошенных россиянок зарабатывают больше своих мужчин. При этом сильнее всего разница в заработке видна в семьях с невысокими доходами, говорится в исследовании ювелирной сети Sunlight (текст есть у ТАСС).

"Выяснилось, что 41% женщин получают в месяц в среднем больше своих вторых половинок. Сильнее всего разница видна в семьях с невысокими доходами (до 50 тысяч рублей на одного взрослого)", - говорится в сообщении.

Однако в семьях с более высокими доходами мужчины зарабатывают в среднем больше. Хотя доля таких семей ниже, отметили эксперты.

Семейный бюджет

Большинство российских семей (63%) имеют общий бюджет, куда каждый из партнеров передает долю своего дохода. Мужчины склонны отдавать большую часть своего заработка в семейный бюджет. Однако в большинстве пар и мужчины (33%), и женщины (21%) каждый месяц вкладываются по-разному.

Чаще всего средства семейного бюджета направляются на покрытие общих расходов. Так, 79% семей тратят его на питание, услуги ЖКХ, закрытие кредитов, транспорт, здоровье, развлечения и досуг, говорится в исследовании.

Подарки

По данным опроса, 53% мужчин дарят подарки респонденткам. Чаще всего их получают раз в несколько месяцев - 44%. Ежедневно презенты дарят менее 1% опрошенных, раз в месяц - 8%, несколько раз в месяц - 5%.

Наиболее популярными подарками являются цветы (52%), сертификаты в магазины (49%) и посещение ресторанов (45%). Среди сертификатов лидируют сертификаты в косметические магазины (23%) и ювелирные салоны (19%). Сертификаты в салоны красоты и магазины одежды получают суммарно лишь 7% женщин.

Большинство мужчин (22%) расходуют на подарки от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. 18% тратят до 5 тыс. рублей, 16% - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей

Несмотря на это, 61% девушек отметили, что хотели бы радовать себя подарками самостоятельно. Большинство купило бы себе одежду, обувь и аксессуары (72%), ювелирные украшения (65%), косметику (56%), путешествия (45%) и недвижимость (41%). Большая часть (18%) хочет баловать себя на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 17% - от 200 тыс. до 300 тыс., 15% - от 300 тыс. до 400 тыс. 7% изъявили желание тратить на себя более 500 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняло участие более 3 тыс. респонденток старше 18 лет по всей России.