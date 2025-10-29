"Авито недвижимость" нашла, в каком городе продается самое маленькое жилье

Самые компактные квартиры в III квартале 2025 года продавали в Санкт-Петербурге (39,6 кв. м в среднем), Ленинградской и Астраханской областях, сообщили аналитики сервиса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средний размер проданной квартиры в российских новостройках за год сократился почти на 2 кв. м, до 46,9 кв. м. Самое маленькое жилье в III квартале 2025 года продавали в Санкт-Петербурге, просторное - в Северной Осетии, сообщили ТАСС аналитики "Авито недвижимость".

"Год к году средний размер проданной квартиры сократился почти на 2 кв. м: с 48,7 до 46,9 кв. м. Самые компактные квартиры в III квартале 2025 года продавали в Санкт-Петербурге (39,6 кв. м в среднем), Ленинградской и Астраханской областях (по 42,9 кв. м). Наиболее просторные - в Северной Осетии (58,4 кв. м), Ивановской (57,6 кв. м) и Калужской областях (55,5 кв. м)", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, цена предложения квадратного метра на первичном рынке России по итогам III квартала 2025 года составила 172 тыс. рублей. За квартал в среднем по стране этот показатель не изменился. Дешевле всего можно было купить квартиру в новостройке в Смоленске (100 тыс. рублей за кв. м), Липецке (102 тыс. рублей), Ставрополе и Ярославле (по 105 тыс. рублей), Брянске (109 тыс. рублей), Иванове (111 тыс. рублей) и Саратове (112 тыс. рублей).

Самые высокие цены - в Сочи (481 тыс. рублей за кв. м), Москве (460 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (250 тыс. рублей), Казани (236 тыс. рублей) и Владивостоке (202 тыс. рублей).