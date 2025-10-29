Трамп заявил, что за несколько месяцев в экономику США удалось привлечь $18 трлн

Президент Соединенных Штатов также ожидает, что до конца года в экономику страны поступят в общей сложности $20-22 трлн

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что за время его второго срока на посту главы государства в экономику страны удалось привлечь порядка $18 трлн.

"Менее, чем за год, мы привлекли более $18 трлн новых инвестиций", - заявил Трамп во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу. По словам американского лидера, он ожидает, что до конца года в экономику США поступят в общей сложности $20-22 трлн.

В сентябре Трамп озвучил оценки, согласно которым введенные им пошлины позволили за год привлечь в экономику США более $17 трлн. 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.