"Биннофарм групп" выходит на рынок Индонезии

Российская компания договорилась с Pyridam Farma о поставках инъекционных препаратов на основе коллагена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") выходит на рынок Индонезии, соответствующее соглашение подписано, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Биннофарм групп" и индонезийская компания Pyridam Farma подписали соглашение о начале поставок инъекционных препаратов на основе коллагена на рынок Индонезии. Решение о выходе на рынок Индонезии основано на анализе растущего рынка эстетической косметологии в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно отчету Grand View Research, объем рынка продуктов, содержащих коллаген, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 году составил $2,2 млрд, а его доля на глобальном рынке достигла 36,7%. Ожидается, что ежегодный рост рынка сохранится на уровне 11% до 2030 года, это делает его привлекательным для запуска инновационных продуктов, отметили в компании.

"Подписание данного соглашения о поставках - это первый шаг в развитии нашего присутствия в Индонезии, еще несколько проектов уже находятся в стадии реализации. Выход на этот рынок является логичным продолжением нашей активной международной экспансии. Стратегически мы рассматриваем страны Юго-Восточной Азии и стран Персидского залива как ключевой драйвер роста за пределами России", - подчеркнул генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов.

"Биннофарм групп" поставляет препараты в страны ближнего зарубежья, а также активно осваивает новые рынки, включая Ближний Восток, Китай и Юго-Восточную Азию. В 2023 году компания начала деятельность в Китае, создав там локальную структуру для работы с партнерами, а в 2025 году открыла представительства во Вьетнаме.

"Биннофарм групп" - российская фармацевтическая компания, входит в АФК "Система". Продукция компании доступна в 14 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 регистрационных удостоверений препаратов. "Биннофарм групп" объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: "Синтез" (г. Курган), "Алиум" (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), "Биннофарм" (г. Зеленоград), "Биоком" (г. Ставрополь) и R&D-центр (г. Красногорск).