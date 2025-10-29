Народные облигации Якутска будут доступны на "Финуслугах" с 6 ноября

Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов городского мастер-плана

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заявки на покупку народных облигаций Якутска на маркетплейсе "Финуслуги" начнут принимать 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Прием заявок на покупку народных облигаций Якутска на маркетплейсе "Финуслуги" объемом 30 млн рублей начнется 6 ноября 2025 года в 00:00 по Москве и 06:00 по городу Якутску. Размещение станет третьим среди субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктики. Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов городского мастер-плана, в том числе на озеленение улиц и общественных пространств города", - говорится в сообщении.

Срок обращения облигаций составит один год. Соответственно, дата погашения облигаций запланирована на 6 ноября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей. Купонный доход зафиксирован на уровне 16,03% годовых и будет выплачиваться ежеквартально.

Объем выпуска народных облигаций города Якутска ограничен, поэтому одному покупателю будет доступно не более 1 тыс. облигаций. К исполнению принимаются только уже оплаченные заявки на покупку ценных бумаг. Продавать облигации обратно эмитенту инвесторы смогут с 1 февраля до 23 октября 2026 года включительно, исполнение заявки составит от пяти до шести рабочих дней. Накопленный купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки, то есть инвестор не потеряет проценты во время исполнения заявки на продажу. Привлеченные средства будут направлены на озеленение улиц и общественных пространств города.

"Механизм народных облигаций работает не только как финансовый инструмент, но и как форма инициативного бюджетирования, когда граждане становятся соучастниками значимых перемен и вносят свой личный вклад в реализацию мастер-планов, в развитие стратегически важного региона страны. Уже два субъекта - Амурская область и Чукотский автономный округ - выпустили народные облигации. Сейчас к ним присоединяется город Якутск, совершая еще один важный шаг на пути развития социального инвестирования в макрорегионе", - отмечает заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Ранее Нургалиева сообщала, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей.