Минфин ожидает по итогам года сбалансированное исполнение бюджета субъектов РФ

Дефицит составит около 300 млрд рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минфин России ожидает по итогам текущего года сбалансированного исполнения бюджета субъектов РФ, дефицит может составить порядка 300 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

"По итогам года мы ожидаем сбалансированное в целом исполнение бюджета субъектов РФ. По нашим оценкам на сегодня дефицит составит около 300 млрд рублей. В принципе это в рамках тех ожиданий, которые мы изначально планировали, - сказал министр. - Долг будет находиться на контролируемом уровня, это чуть больше 17% от собственных доходов. Но самое главное, что коммерческий долг в общем объеме доходной базы бюджетов субъектов РФ, собственной доходной базы, составит около 3%. То есть здесь тоже вопрос под контролем".

Говоря об основных изменениях бюджета текущего года, министр указал, что правительство делает все, чтобы выполнить все запланированные обязательства.

"Поэтому в целом в текущем году все то, что запланировали, выполним на федеральном уровне, на региональном уровне, ведем мониторинг и окажем поддержку регионам, которые нуждаются в нашем внимании", - отметил Силуанов.