СФ одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совфед одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на 2025 год.

Согласно закону, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн руб. (16,8% ВВП, на 1,94 трлн руб. меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне - 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП, на 1,94 трлн руб. больше, чем было запланировано).

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн руб. (ранее - 221,86 трлн руб.), по инфляции - до 6,8% (в действующей редакции закона - 7,6%).

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 году ожидаются в объеме 8,7 трлн руб. (на 336,48 млрд руб. больше ранее запланированных), ненефтегазовые доходы - 27,91 трлн руб. (на 2,28 трлн руб. меньше).

В сопроводительных материалах к документу говорится, что снижение ненефтегазовых доходов связано главным образом с тем, что в 2025 году налоги и некоторые другие платежи поступают медленнее, чем ожидалось. Это касается, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, таможенных пошлин, акцизов на ввозимые товары и утилизационного сбора.

Перераспределение средств

Закон предусматривает перераспределение средств бюджета между разными государственными программами. В частности 234,9 млрд руб. будет направлено на реализацию льготных ипотечных программ ("Льготная ипотека", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "IT-ипотека", "Семейная ипотека"); 123,1 млн руб. - на госпрограмму "Развитие оборонно-промышленного комплекса"; 21,63 млрд руб. - на госпрограмму "Развитие транспортной системы"; 295,7 млрд руб. - на госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"; 73,1 млн руб. - на госпрограмму "Развитие образования"; 21 млн руб. - на госпрограмму "Социальная поддержка граждан"; 19,55 млрд руб. - на госпрограмму "Развитие здравоохранения".

Правительство РФ получит право распределить средства бюджета на 2025 год: 1,39 млрд руб. - на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса и реализацию некоторых мероприятий в Северо-Кавказском федеральном округе; 212,2 млн руб. - на обеспечение сбалансированности финансирования проектов в сфере топливно-энергетического комплекса в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, закон уточняет, как будут распределяться отдельные субсидии и субвенции между регионами, без изменения их общего объема. Это касается также планового периода 2026-2027 годов.

Изменения помогут сохранить сбалансированность федерального бюджета в 2025 году, указывается в сопроводительных материалах к документу.