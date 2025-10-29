Университеты РФ готовят профессиональные кадры для экономики Киргизии

Россия выделила 700 квот на обучение для граждан Киргизии

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Университеты России занимаются подготовкой профессиональных кадров для экономики Киргизии, которые будут востребованы в будущем. Об этом на открытии выставки "Образование в России 2026/27" в Бишкеке заявил ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов,

В частности, он напомнил, что Россия выделила 700 квот на обучение для граждан Киргизии. По его словам, подготовка идет по разным направлениям. "Это и учителя русского языка и предметов на русском языке, это и, конечно, инженерные специальности, это и современные информационные технологии", - сказал он. Шевцов подчеркнул, что в работе с киргизскими студентами университеты ориентируются на запросы страны, на "будущую экономическую модель, которую страна строит". "Наша задача - подготовить для экономики Кыргызстана профессиональные кадры в лучших университетах, которые будут востребованы через 10, 15, 20 лет", - добавил он.

Шевцов также отметил, что Киргизия проявляет интерес к увеличению квоты на обучение своих граждан в РФ. "Запросная позиция с точки зрения увеличения квоты идет и от Кыргызстана, и от других стран СНГ, потому что это инструмент, который пользуется спросом, популярностью, и мы в этом плане всегда гибки с точки зрения добавления количества мест в квоту", - отметил он.

В целом, говоря о выставке, открытой в стенах Кыргызско-Российского Славянского университета, он отметил, что на ней представлено 28 университетов РФ. "Палитра максимально широкая, и это дает возможность ребятам посмотреть на те современные образовательные программы, которые сейчас российские университеты представляют, ну и, конечно, выбрать себе регион. <...> Это возможность вживую пообщаться с теми людьми, которые будут в том числе выходить к ребятам в аудиторию", - добавил Шевцов.

Выставка "Образование в России 2026/27", помимо Бишкека, также проходит в городах Кант и Кара-Балта. Она продлится до 31 октября.