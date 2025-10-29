МИД РФ рассчитывает, что Литва не пойдет на блокаду калининградского транзита

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ожидает, что страна не совершит подобный провокационный шаг

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что власти Литвы не пойдут на провокационные шаги в отношении калининградского транзита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с угрозами главы МИД республики Кестутиса Будриса его заблокировать.

"Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте дипведомства.