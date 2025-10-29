Набиуллина уверена, что цифровой рубль будет востребован в бюджетном процессе

В том числе, он будет востребован в регионах, заявила глава ЦБ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе, в том числе в регионах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам - первопроходцам - это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления. И всем региональным и местным бюджетам операции в цифровых рублях станут доступны в 2027 году. Но я думаю, уже сейчас нужно смотреть, какие операции эффективно было бы проводить с цифровым рублем", - сказала Набиуллина.